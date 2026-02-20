Martel-Krise kein Wunder

Lukas Kwasniok führt Eric Martels Leistungskrise unter anderem auf den offenen Vertragsstatus zurück. Auf der Pressekonferenz vor dem Bundesligaheimspiel gegen die TSG Hoffenheim am Samstag (15:30 Uhr) sagte der Trainer des 1. FC Köln: „Profifußballer beschäftigt nicht nur der aktuelle Stand um einen herum, sondern auch die Zukunft. Wenn du ein sehr organisierter und strukturiert denkender Mensch bist, wie der Eric das ist, beschäftigt das. Das ist nicht von der Hand zu weisen.“

Der Vertrag des Sechsers läuft am Saisonende aus, Gespräche sind erst in den kommenden Wochen geplant. Martel hatte in den vergangenen Partien einige Wackler gezeigt und konnte dem Spiel der Domstädter nicht seinen Stempel aufdrücken wie noch in weiten Teilen der Hinrunde. Trotzdem will Kwasniok weiter auf den 23-Jährigen bauen: „Ich glaube, da hilft nur, weiterhin den gleichen Einsatz und das Engagement an den Tag zu legen. Solange er das tut, werde ich ihn weiterhin einsetzen und ihn schützen, wenn es nötig sein sollte.“