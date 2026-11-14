Alexander Blessin freut sich im Abstiegskampf über die Rückkehr von Nicolas Kühn (26) nach Verletzung. Die ‚Rheinische Post‘ zitiert den Trainer von Borussia Mönchengladbach: „Mit dem Ball ist er sehr kreativ, und das brauchen wir auch. Was er mit Ball macht, das hat immer Hand und Fuß. Er muss jetzt so langsam ein Vertrauen in seinen Körper entwickeln, da muss jetzt der nächste Step kommen.“

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Blessin mahnt jedoch auch: „Gegen den Ball gibt es schon ein paar Prinzipien, die er sich noch in den Kopf reinhämmern muss.“ Kühn war kurz vor Transferschluss auf Leihbasis von Como 1907 nach Gladbach gekommen. Aufgrund zweier Verletzungen absolvierte er aber erst zwei Kurzeinsätze. Beim 1:0-Testspielsieg gegen Standard Lüttich am Donnerstag feierte er sein Comeback. Como hatte vor eineinhalb Jahren noch stolze 19 Millionen Euro für den ehemaligen DFB-Junior an Celtic Glasgow überwiesen.