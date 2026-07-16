Neuer Vertrag für 96-Talent?

Jonas Schwanke (19) soll bei Hannover 96 die Zukunft gehören. Wie die ‚Bild‘ berichtet, soll das Talent am Maschsee in Kürze mit einem neuen Vertrag belohnt werden. Das aktuelle Arbeitspapier läuft in einem Jahr aus. Durch den Abschied von Ron-Robert Zieler (37) und der Verletzung von Leo Weinkauf (30) ist Schwanke in der Torwart-Hackordnung nach oben gerutscht.

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„Jonas hat in diesem Jahr einen großen Entwicklungsschritt gemacht“, so Cheftrainer Christian Titz, „vor allem seine Ruhe am Ball ist deutlich besser geworden. Das war früher ein Thema. Auf der Linie wussten wir schon vorher, dass er ein guter Torhüter ist. Das hat er auch im Training immer wieder gezeigt.“