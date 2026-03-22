Fritz macht sich bei Coulibaly nichts vor

Clemens Fritz hat sich zur Situation von Karim Coulibaly (18) geäußert. Werder Bremens Geschäftsführer Profifußball gesteht im ‚Sport1‘-Doppelpass: „Wir sprechen über einen 18 Jahre alten Innenverteidiger mit linkem Fuß, der in der Bundesliga Stammspieler ist. Dass da Interesse da ist, ist keine große Überraschung. Trotzdem ist es für uns wichtig, dass wir uns auf das Hier und Jetzt konzentrieren im Abstiegskampf.“

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Coulibaly etablierte sich in der laufenden Saison an der Weser. Mit seinen guten Leistungen hat sich der Innenverteidiger auf den Einkaufszettel zahlreicher Topklubs gespielt, darunter unter anderem auch Paris St. Germain. „Er ist sehr klar, sehr konzentriert, sehr fokussiert. Das ist das, was wir brauchen. Was dann im Sommer passiert, muss man sehen“, sagt Fritz, der den deutschen U18-Nationalspieler wohl für 40 bis 45 Millionen Euro gehen lassen würde.