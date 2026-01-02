Gladbach verkauft Fraulo

In der Kabine von Borussia Mönchengladbach wird ein Spind frei. Wie Derby County mitteilt, hat der Mittelfeldspieler beim Klub von der Insel einen Vertrag bis 2029 unterzeichnet. Eine Ablöse von etwas mehr als einer Million Euro wird dem Vernehmen nach fällig.

Bei den Fohlen gelang Fraulo nie der Durchbruch. Über eine Leihe zum FC Utrecht sollte sich der 22-jährige Däne für die Profimannschaft der Borussia empfehlen. Am Ende seiner Zeit in Mönchengladbach stehen allerdings nur sieben Pflichtspieleinsätze für Fraulo zu Buche. 2022 war der Rechtsfuß für zwei Millionen Euro vom FC Midtjylland nach Deutschland gewechselt.