Gehaltsstreit zwischen Bayern und Davies

Alphonso Davies fehlt dem FC Bayern verletzungsbedingt. Abseits des sportlichen Geschehens herrscht offenbar Uneinigkeit über die Lohnfortzahlung während seiner Verletzungspause.

von Fabian Ley - Quelle: Bayern Insider
Alphonso Davies im Training @Maxppp

Schon seit vielen Monaten muss der FC Bayern auf Alphonso Davies (24) verzichten. Der Linksverteidiger erlitt Ende März einen Kreuzbandriss, nachdem er sich mit dem deutschen Rekordmeister zuvor erst im Februar auf eine Vertragsverlängerung bis 2030 geeinigt hatte. In puncto Gehaltszahlung gibt es nun aber offenbar Unstimmigkeiten zwischen Spieler- und Vereinsseite.

Wie aus dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ hervorgeht, diskutieren die Parteien über Davies‘ Lohnfortzahlung während seiner Verletzung. Denn: Der neue Vertrag trat am 1. Juli in Kraft. Während die Münchner laut altem Arbeitspapier das volle Gehalt gesetzlich für sechs Wochen entlohnen mussten, sieht der neue Kontrakt die Fortzahlung über mehrere Monate hervor.

Daher soll der Berater des kanadischen Nationalspielers Kontakt zu Bayern aufgenommen haben, um den Sachverhalt zu regeln. Ein finales Ergebnis sei allerdings bislang nicht herausgekommen, der Fall bleibe somit vorerst ungeklärt. Es gehe dabei aber definitiv um „sehr, sehr viel Geld“.

