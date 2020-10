Werder umgarnt Woltemade

Werder Bremen möchte den auslaufenden Vertrag mit Eigengewächs Nick Woltemade unbedingt verlängern. Sportdirektor Frank Baumann sagt laut ‚Bild‘: „Wir möchten unsere Spieler aus dem eigenen Nachwuchs fördern und nachhaltig in der Bundesliga-Mannschaft integrieren. Daher würde es uns sehr, sehr freuen, wenn wir mit Nick eine Einigung finden und er in den nächsten Jahren weiter bei uns bleibt.“

Der 18-jährige Angreifer debütierte in der vergangenen Saison in der Bundesliga. Beim jüngsten 1:1 in Freiburg stand der 198 Zentimeter große Woltemade erstmals in der laufenden Saison in der Startelf. „Wir sind im Austausch mit seinem Berater, ich kann aber nicht einschätzen, wann es konkreter wird und wann es eine Entscheidung geben wird“, so Baumann weiter.