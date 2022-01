Premier League-Klubs an Spence dran

Rechtsverteidiger Djed Spence könnte in die Premier League wechseln. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, gehören der FC Arsenal, Tottenham Hotspur sowie Leeds United zu den Klubs, die den 21-Jährigen auf dem Zettel haben. Auch Klubs aus anderen europäischen Ligen sollen Interesse bekunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aktuell ist Spence bis Saisonende vom FC Middlesbrough an Nottingham Forest verliehen. In der laufenden Saison stehen 21 Einsätze in Englands zweiter Liga zu Buche. Weil der Rechtsfuß in dieser Saison im League Cup auch schon für Middlesbrough auflief, könnte er allerdings erst zur neuen Runde das Trikot eines anderen Klubs tragen.