FC Bayern: Wie wahrscheinlich ist der Yildiz-Coup?

Kenan Yildiz genoss den Großteil seiner fußballerischen Ausbildung beim FC Bayern. Von 2012 bis 2022 spielte der Dribbelkünstler, der heutzutage für Juventus Turin aufläuft, an der Säbener Straße. Kehrt der 31-fache türkische Nationalspieler eines Tages in die bayrische Landeshauptstadt zurück?

Unter der Anzeige geht's weiter

Erst gestern berichtete der ‚Corriere dello Sport‘, der FCB verfolge die Entwicklung seines Eigengewächses ganz genau. Alles andere wäre angesichts der Leistungsexplosion des 21-Jährigen in der vergangenen Saison auch fahrlässig. Die Avancen scheinen aber nicht gerade auf Gegenseitigkeit zu beruhen.

Keine Chance für Bayern?

Noch im März meinte Yildiz: „Ich bin jetzt seit vier Jahren hier, und alle haben mir immer großes Vertrauen entgegengebracht, etwas, das mir bei Bayern gefehlt hat. Ich war zehn Jahre lang dort und habe nie ihr Vertrauen gespürt.“ Klingt nicht unbedingt so, als wäre der trickreiche Rechtsfuß scharf auf ein erneutes Engagement in München. Zumal der Dribbelkünstler bei der Alten Dame noch bis 2030 unter Vertrag steht und über 100 Millionen Euro kosten soll.

Unter der Anzeige geht's weiter

Angesichts des Preisschilds und der Yildiz-Aussagen erscheint eine Bayern-Rückkehr nach aktuellem Stand der Dinge also nicht wirklich wahrscheinlich. Realistischere Chancen auf eine zukünftige Zusammenarbeit könnten sich dagegen die ebenfalls interessierten Vereine Real Madrid und FC Arsenal ausrechnen.