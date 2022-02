Barças Rolle rückwärts | United „außer Betrieb“

Der Daily Dembélé

Und täglich grüßt das Murmeltier in Barcelona, wo kein Tag ohne neue Schlagzeilen zu Ousmane Dembélé vergehen darf. Nach seinem geplatzten Winterwechsel könnte der 24-Jährige nun entgegen aller Ankündigungen sein Comeback im Kader von Barça feiern. ‚L'Esportiu‘ glaubt sogar, dass der Franzose in „einem Monat“ wieder von Xavi berufen wird. Demnach hat der Coach der Blaugrana beschlossen, das Problemkind wieder voll in die Mannschaft zu integrieren, nachdem nun klar ist, dass Dembélé die Spielzeit in Katalonien beenden wird. Damit zettelt Xavi aber nun den „Volksentscheid über Dembélé“ an, wie die ‚Sport‘ das Ganze nennt. Demnach könnten die Barça-Fans alles andere als begeistert auf die erneute Berufung des Querulanten reagieren und ihrem Unmut Ausdruck verleihen. Insbesondere, da auch die katalanischen Verantwortlichen beim Flügelstürmer laut ‚Mundo Deportivo‘ weiter „eine geheime Vereinbarung mit PSG“ wittern. Der ehemalige Dortmunder ist in den nächsten Monaten also in der Bringschuld.

United 2022: Die nicht enden wollende Enttäuschung

17 Elfmeter brauchte es in der vierten Runde des FA Cups am gestrigen Abend, um einen Gewinner im Duell Manchester United gegen den FC Middlesbrough zu ermitteln. Peinlich genug, könnte man meinen, dass das Starensemble gegen den Zweitligisten in regulärer Spielzeit und Verlängerung nicht über ein 1:1 hinauskam. Doch nachdem 15 Bälle ihren Weg ins Tor fanden, trat einer der Shootingstars der letzten Wochen, Anthony Elanga (19), seinen, den entscheidenden Elfer in die Zuschauerränge des Old Trafford. Ebenfalls mit seinem Strafstoß nicht das Tor getroffen hatte schon Cristiano Ronaldo in der 20. Minute. Insgesamt also ein gebrauchter Abend für die Red Devils. Die ‚Manchester Evening News‘ titeln daher „Außer Betrieb“, während die ‚Daily Mail‘ dem Außenseiter gratuliert: „Bravo Boro“. Für den ‚Daily Express‘ ist Middlesbrough der „Gewinner der Lotterie“, für den ‚Daily Star‘ ist hingegen am Vorabend von CR7s 37. Geburtstag „alles schief gelaufen“.

Die Wahrheit über Vlahovic

Immer noch regiert der ligainterne Wechsel von Dusan Vlahovic die italienischen Sportblätter. Heute Morgen enthüllt ‚Tuttosport‘ die Hintergründe zum Transfer des Stürmers von Florenz zu Juventus. Demnach hatte die Alte Dame eigentlich vor, den Serben erst im Sommer zu verpflichten und den Winter ruhig abzuwarten. Das erklärt auch, warum vor weniger als drei Wochen die Vorstellung, dass Vlahovic gegen Verona sein Debüt im Trikot der Bianconeri geben könnte, von der Juve-Führung als unrealistisch bezeichnet wurde. Als sich dann aber das Interesse aus England erhärtete, bekam man im Piemont offenbar kalte Füße hinsichtlich der Warte-Taktik und nahm den 22-Jährigen für kolportierte 75 Millionen Euro direkt unter Vertrag. Better safe than sorry, wie der Engländer sagen würde.