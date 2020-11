Jóhannsson schielt auf neue Bundesliga-Chance

Aron Jóhannsson liebäugelt mit einer Rückkehr in die Bundesliga. Seinen aktuellen Arbeitgeber Hammarby IF wolle er im Januar verlassen, kündigt der Angreifer gegenüber ‚ESPN‘ an. „Seit ich Deutschland verlassen habe, habe ich das Gefühl, dass ich dorthin zurückkehren und jedem zeigen sollte, dass ich gut genug bin, um dort zu spielen“, erklärt der 30-jährige US-Amerikaner.

Als er zwischen 2015 und 2019 für Werder Bremen auflief, wurde Jóhannsson von zahlreichen Verletzungen geplagt. Bei Hammarby lief es zuletzt deutlich besser. 15 Treffer in 25 Pflichtspielen belegen die Qualität des abschlussstarken Rechtsfußes. Sein Vertrag in der schwedischen Allsvenskan ist noch bis 2022 datiert.