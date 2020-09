Bielsa bleibt in Leeds

Was sich schon länger abzeichnete, ist nun offiziell. Cheftrainer Marcelo Bielsa unterschreibt einen neuen Einjahresvertrag bei Leeds United. Das bisherige Arbeitspapier des 65-jährigen Argentiniers war ausgelaufen, die Vorbereitung beim Premier League-Aufsteiger leiteten seine Assistenten.

Bielsa hatte im Sommer 2018 beim englischen Traditionsverein übernommen und den Klub in seinem zweiten Jahr in die erste Liga geführt. Dort erwartet Leeds am morgigen Samstag (18:30 Uhr) mit dem FC Liverpool den englische Meister zum ersten Spieltag.