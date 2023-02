100-Millionen-Klausel: Lazio-Youngster Romero vor Verlängerung

Lazio Rom kann aller Voraussicht nach langfristig mit Offensivtalent Luka Romero planen. Wie ‚The Athletic‘ unter Berufung auf eigene Quellen berichtet, steht der 18-jährige Argentinier unmittelbar vor der Verlängerung beim Serie A-Klub. Der Vertrag des in Mexiko geborenen Linksfußes besitzt nur noch bis zum Sommer Gültigkeit, folglich arbeitete Lazio schon seit längerem mit Hochdruck an einer Ausdehnung der Zusammenarbeit.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das neue Arbeitspapier läuft dem Portal zufolge bis 2026. Auch einen satten Gehaltssprung könne Romero erwarten. Eine Ausstiegsklausel, die bis zu 100 Millionen Euro hoch werden könnte, soll ebenfalls Teil des Deals sein. Seine Unterschrift unter den neuen Kontrakt soll der Dribbelkünstler noch in dieser Woche setzen. In der vergangenen Saison debütierte Romero im zarten Alter von 16 Jahren für die Biancocelesti. In der laufenden Spielzeit kommt er häufiger zum Einsatz, auf eine Chance von Beginn an wartet Romero aber noch. Gegen den AC Monza gelang ihm mit dem 1:0-Siegtreffer sein erstes Tor in Italiens A-Klasse.

Lese-Tipp

Bericht: Milinkovic-Savic als Rice-Nachfolger?