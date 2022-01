Thomasen nach Düsseldorf?

Fortuna Düsseldorf könnte kurz vor Transferschluss noch Verstärkung für das zentrale Mittelfeld an Bord holen. Nach Informationen der ‚Rheinischen Post‘ zeigt der Zweitligist Interesse an Jens Thomasen von Odense BK.

An den dänischen Erstligisten ist der 25-Jährige vertraglich noch bis Ende Juni gebunden. Für seinen Kapitän und Leistungsträger könnte der Tabellenneunte also nur noch in diesem Transferfenster eine Ablösesumme kassieren.