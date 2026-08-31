Fofana verlässt Chelsea
Stürmer David Datro Fofana (23) zieht es in die Schweiz. Der FC Chelsea verkauft den ehemaligen Spieler von Union Berlin an den Servette FC.
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📍 𝗔𝗰𝗮𝗰𝗶𝗮𝘀— Servette FC (@ServetteFC) August 31, 2026
Un petit rafraîchissement avant de découvrir sa nouvelle maison. 💈🇱🇻
Bienvenue à Genève, 𝑫𝒂𝒗𝒊𝒅 𝑫𝒂𝒕𝒓𝒐 𝑭𝒐𝒇𝒂𝒏𝒂. ✍️
*Sa qualification reste soumise à l’obtention de son permis de travail.#NotreVilleNotreClub pic.twitter.com/wuQghOfLi3
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