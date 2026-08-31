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Fofana verlässt Chelsea

Stürmer David Datro Fofana (23) zieht es in die Schweiz. Der FC Chelsea verkauft den ehemaligen Spieler von Union Berlin an den Servette FC.

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