4 Einigungen & 2 Privatjets: Der verrückteste Transfer des Deadline Days

Der Transfer von Malick Fofana zu AFC Sunderland ist eine der chaotischsten Geschichten der Deadline Day-Historie. Zwei startbereite Privatjets, zwei fertige Verträge und ein Medizincheck, bei dem selbst der Spieler nicht wusste, für welchen Klub er ihn ablegt. Am Ende brauchte es den persönlichen Einsatz eines Eigentümers, um den Wahnsinn zu beenden. So lief der Transferpoker ab.

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31. August, 18:30 Uhr: Fofana bei Arsenal angeboten

Am vorletzten Tag des Transferfensters sucht Fofana nach einer Möglichkeit, Olympique Lyon noch zu verlassen. Der 21-Jährige wird aktiv beim FC Arsenal angeboten und führt Gespräche mit Gunners-Coach Mikel Arteta. Der junge Belgier soll den Kaderplatz von Ethan Nwaneri (19) einnehmen, der vor einem Wechsel auf Leihbasis zu Borussia Dortmund steht. Zudem zieht es Gabriel Martinelli (26) zu Al Hilal.

01. September, 11:35 Uhr: Arsenal beißt auf Granit

Der FC Arsenal unterbreitet Olympique Lyon lediglich ein Leihangebot samt Kaufoption, was den Franzosen nicht ausreicht. OL möchte den Flügelspieler fest abgeben und fordert 40 Millionen Euro. Der AFC Sunderland begibt sich in Lauerstellung.

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01. September, 11:45 Uhr: Sunderland erzielt Einigung

Sunderland einigt sich sowohl mit dem Spieler als auch dem Verein. Fofana soll einen Fünfjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison bei den Black Cats unterschreiben. Als Ablöse würden knapp 35 Millionen Euro nach Frankreich fließen.

01. September, 13:30 Uhr: Palace mischt sich ein

Crystal Palace startet im letzten Moment einen Versuch, den Transfer von Fofana nach Sunderland zu kapern.

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01. September, 14:45 Uhr: Einigung mit Palace

Obwohl sich Fofana und Lyon mit Sunderland geeinigt haben, schiebt sich nun Crystal Palace in die Pole Position. Palace-Trainer Pierre Sage überzeugt den Rechtsfuß in einem persönlichen Gespräch. Es besteht eine komplette Einigung.

01. September: Zwei Privatjets für Fofana

Fofana wartet in der Zwischenzeit am Flughafen von Lyon, wo zwei Privatjets bereitstehen. Einer soll nach London fliegen, der andere in den englischen Nordosten. In welche Maschine der Belgier steigen wird, ist zu diesem Zeitpunkt wieder unklar.

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01. September, 17:15 Uhr: Sunderland hijackt den Hijack

Der AFC Sunderland gibt im Poker um Fofana nicht auf und überzeugt den Spieler erneut von einer Zusage an die Black Cats.

01. September, 19:45 Uhr: Palace zieht nach

Auch Crystal Palace zeigt sich hartnäckig und versucht, Fofana erneut umzustimmen. Nachdem der Offensivakteur zwischenzeitlich die Anrufe der Eagles ignoriert hatte, verbessert der Hauptstadtklub sein Angebot noch einmal. Sunderland wartet derweil verzweifelt auf Rückmeldung.

01. September: Medizincheck absolviert

Fofana absolviert den Medizincheck in einem Krankenhaus in Lyon. Allerdings ohne zu wissen, für welchen Klub er diesen letztlich ablegt. Beide Premier League-Vereine erhalten Zugriff auf die Ergebnisse des Medicals.

01. September: Sunderland-Boss fliegt nach Lyon

Sunderland-Eigentümer Kyril Louis-Dreyfus fliegt kurzerhand im eigenen Privatjet nach Frankreich, um Fofana persönlich von einem Wechsel zum Traditionsklub zu überzeugen.

01. September, 22:15 Uhr: Fofana hat sich endgültig entschieden

Fofana gibt Sunderland sein endgültiges Ja-Wort. Der Deal ist in trockenen Tüchern.

02. September, 00:00 Uhr: Sunderland bittet um Fristverlängerung

Sunderland reicht bei der Premier League ein Deal Sheet ein, das dem Verein zwei weitere Stunden gewährt, um den Transfer zu finalisieren.

02. September, 01:15 Uhr: Fofana offiziell vorgestellt

Nach langem Hin und Her folgt die Erlösung: Malick Fofana wird offiziell als Neuzugang von Sunderland präsentiert. „Es war immer Sunderland“, kommentiert der Klub die skurrile Transfersaga mit einem Augenzwinkern.