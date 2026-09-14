Ole Werner steht offenbar nicht für den Trainerposten bei Borussia Mönchengladbach zur Verfügung. Laut der ‚Bild‘ passt das Timing nicht, Werner genieße aktuell „die freie Zeit“. Zuletzt war er bis zum Sommer bei RB Leipzig tätig und kassiert weiterhin sein üppiges Gehalt. Insofern hätten die Fohlen hinsichtlich der finanziellen Umsetzbarkeit ohnehin kreativ werden müssen.

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Nach dem Fehlstart trennte sich die Borussia am gestrigen Sonntag von Eugen Polanski, interimsweise übernimmt Co-Trainer Jan-Moritz Lichte. Perspektivisch befindet man sich aber auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer, zuletzt wurden neben Werner unter anderem auch Christian Eichner (zuletzt Karlsruher SC), Horst Steffen (zuletzt Werder Bremen), Alexander Blessin (zuletzt St. Pauli) und Bo Henriksen (zuletzt Mainz 05) gehandelt.