Fritz: Boniface-Transfer „eine Fehleinschätzung“

Den Transfer von Victor Boniface würde Werder Bremens Geschäftsführer Profifußball Clemens Fritz im Nachgang nicht mehr tätigen. „Aus heutiger Sicht war das eine Fehleinschätzung“, ordnet Fritz im Interview mit der ‚FAZ‘ ein. Boniface war im Sommer von Bayer Leverkusen auf Leihbasis zu Werder gewechselt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für die Grün-Weißen kam der einstige Hoffnungsträger aber nie in Tritt, in elf Spielen sammelte der 25-Jährige zwei Vorlagen. Einen Großteil der Saison verpasste Boniface aufgrund von Knieproblemen. Eigentlich gingen die Bremer Verantwortlichen davon aus, dass der Nigerianer in der laufenden Spielzeit nicht mehr mitwirken kann, in den vergangenen Tagen konnte Boniface jedoch schon wieder am Mannschaftstraining teilnehmen.