Spannende Option: Gladbach verhandelt Omlin-Abflug

Mit seiner Rolle als Nummer zwei bei Borussia Mönchengladbach ist Jonas Omlin unzufrieden. Bietet sich ein Ausweg in der Premier League?

Jonas Omlin muss erneut auf der Bank Platz nehmen @Maxppp

Bei Borussia Mönchengladbach fristet Jonas Omlin ein Reservistendasein. Der Schweizer kommt nicht an Stammkeeper Moritz Nicolas (28) vorbei, der Woche für Woche Topleistungen abruft. Nun könnte der Schweizer in die Premier League flüchten.

Nach Informationen von ‚Sky‘ erwägt der AFC Sunderland eine Verpflichtung des 32-Jährigen vor dem Deadline Day am 2. Februar. Dem Bezahlsender zufolge laufen die Verhandlungen derzeit, zu einer Einigung sei es bislang aber noch nicht gekommen.

„Dass ein Spieler sich dann auch umschaut, ist legitim. Und solange man noch transferieren kann, ist Jonas sicher einer, der überlegen wird, wenn er woanders spielen kann“, erklärte Sportchef Rouven Schröder zuletzt. Möglicherweise ja in Sunderland zusammen mit Landsmann Granit Xhaka (33).

