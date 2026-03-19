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Bundesliga

Drei neue Stürmer für den HSV?

Als Tabellenelfter darf sich der Hamburger SV gute Chancen auf den Klassenerhalt machen. Nichtsdestotrotz kündigt sich insbesondere in Bezug auf das Offensivpersonal ein gewaltiger Umbruch an.

von Julian Jasch - Quelle: Hamburger Abendblatt
1 min.
Merlin Polzin weist den Weg @Maxppp

Unter Umständen wird es beim Hamburger SV im Sommer einige Kaderbewegungen geben. Allein drei neue Stürmer könnten im kommenden Wechselfenster in die Hansestadt gelotst werden, berichtet das ‚Hamburger Abendblatt‘. Konkrete Kandidaten sind zur Stunde nicht durchgesickert.

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Dass im Angriff Bedarf bestehen wird, hängt mit einigen möglichen Abgängen zusammen. Der vom FC Southampton ausgeliehene Damion Downs (21) konnte sich bislang nicht für eine Festverpflichtung empfehlen, Robert Glatzel (32) beförderte sich zuletzt selbst ins Aus.

Darüber hinaus bleibt offen, ob Ransford Königsdörffer (24) seinen auslaufenden Kontrakt verlängert, während mit Kapitän Yussuf Poulsen (31) wegen seiner Verletzungsanfälligkeit nicht verlässlich zu planen ist und Otto Stange (19) erneut als Leihkandidat gehandelt wird.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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