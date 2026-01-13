Bayer verkauft Kovar

Matej Kovar wechselt fest von Bayer Leverkusen zur PSV Eindhoven. Wie die Werkself offiziell bekanntgibt, haben sich die nötigen Bedingungen für eine Kaufpflicht im Leihvertrag des 25-jährigen Keepers erfüllt. Der Tscheche wechselt daher permanent in die Niederlande. Dem Vernehmen nach fließen fünf Millionen Euro zuzüglich zwei Millionen Euro an möglichen Boni nach Leverkusen.

Für Eindhoven stand Kovar seit Sommer in allen 26 Pflichtspielen im Tor und überzeugte auf ganzer Linie. Der Nationaltorwart unterschreibt einen Vierjahresvertrag.