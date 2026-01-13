Menü Suche
Bayer verkauft Kovar

von Martin Schmitz - Quelle: bayer04.de
Matej Kovar wechselt fest zur PSV EIndhoven @Maxppp

Matej Kovar wechselt fest von Bayer Leverkusen zur PSV Eindhoven. Wie die Werkself offiziell bekanntgibt, haben sich die nötigen Bedingungen für eine Kaufpflicht im Leihvertrag des 25-jährigen Keepers erfüllt. Der Tscheche wechselt daher permanent in die Niederlande. Dem Vernehmen nach fließen fünf Millionen Euro zuzüglich zwei Millionen Euro an möglichen Boni nach Leverkusen.

Bayer 04 Leverkusen
It’s official: Matej Kovar completes a permanent move to PSV Eindhoven following his loan spell.
Thank you for your time at Bayer 04, Matej - all the best for the future! 🤝🧤
Für Eindhoven stand Kovar seit Sommer in allen 26 Pflichtspielen im Tor und überzeugte auf ganzer Linie. Der Nationaltorwart unterschreibt einen Vierjahresvertrag.

