Gewinner trotz Spätstart: Bellingham wird immer wichtiger

Borussia Dortmund setzte im vergangenen Sommer alles daran, den Transfer von Jobe Bellingham noch vor der Klub-WM einzutüten. Nach einem durchaus anständigen Einstand beim Turnier in den USA mit einem Tor, einer Vorlage und drei Startelfeinsätzen fiel der Youngster zu Beginn dieser Spielzeit mehr und mehr ins Loch.

Kovac hat nicht vergessen

Nach zwei Monaten war der Kredit in Dortmund bereits aufgebraucht, gar als Fehleinkauf wurde der 20-Jährige abgestempelt. „Ich kann mich noch sehr gut an die Fragen nach ein, zwei, drei Monaten erinnern“, merkte Niko Kovac auf der Pressekonferenz an, wie schnell der Königstransfer abgeurteilt wurde.

Mittlerweile ist fast alles vergessen. Die Verletzung von Marcel Sabitzer (31) spülte Bellingham zurück in die Startelf, beim heutigen Topspiel gegen RB Leipzig wird er das achte Mal in Folge in der ersten Elf stehen, lediglich einmal wurde er dabei ausgewechselt.

Kontinuität als Schlüssel

Augenscheinlich ist genau diese Kontinuität das, was er gebraucht hat. Der Engländer agiert von Spiel zu Spiel souveräner, das Selbstvertrauen und die Überzeugung nimmt zu. „Er handelt schneller, ist in den Aktionen präsenter und entwickelt sich insgesamt gut. Ich bin damit wirklich sehr zufrieden“, unterstrich Kovac.

Dass ein Vergleich mit Jude dem kleinen Bruder nicht gerecht wird, versteht sich von selbst. Der Real-Star strömt von Natur aus viel mehr Torgefahr aus als der zwei Jahre jüngere Jobe. Entsprechend kann man nicht erwarten, dass er im gleichen Maße das Offensivspiel belebt.

Dennoch hat der Sechser genau in diesem Bereich noch das größte Steigerungspotenzial. Zu oft wählt Bellingham den risikoarmen Querpass, wo ein vertikaler Steilpass möglich wäre. Die Passqualität hat der neunfache U21-Nationalspieler zweifelsohne, das dafür aber ebenfalls nötige Selbstvertrauen und Selbstverständnis wird von Woche zu Woche größer.

„Ein absoluter Vollprofi“

„Er ist wirklich jemand, der sich jeden Tag verbessern will, egal ob auf dem Platz, neben dem Platz, im Videostudium, in der individuellen Analyse oder in der Mannschaftsanalyse. Er ist in dieser Hinsicht ein absoluter Vollprofi. Mir gefällt besonders, dass ein so junger Spieler schon genau weiß, was es braucht, um besser zu werden“, weiß Kovac.