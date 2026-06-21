Menü Suche
Kommentar
Offiziell Bundesliga

FCA-Keeper verlängert und wird verliehen

von Simon Martis - Quelle: fcaugsburg.de
1 min.
Marcel Lubik hält den Ball @Maxppp

Der FC Augsburg hat den Vertrag von Marcel Lubik vorzeitig bis 2029 verlängert. Um Spielpraxis zu sammeln, wird der 22-jährige Torhüter in der kommenden Saison an den polnischen Traditionsklub Wisla Krakau verliehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Lubik war bereits in den vergangenen beiden Spielzeiten in seiner Heimat aktiv und überzeugte zuletzt bei Gornik Zabrze als Stammtorhüter. Zu seiner Vertragsverlängerung sagt der Schlussmann: „Ich freue mich sehr über das Vertrauen des FCA und die vorzeitige Vertragsverlängerung. Das vergangene Jahr in der polnischen Ekstraklasa war sehr wichtig für meine Entwicklung und ich bin überzeugt, dass mir auch der nächste Schritt nach Krakau weiterhelfen wird. Mein großes Ziel bleibt es, mich langfristig beim FC Augsburg durchzusetzen und dauerhaft Fuß in der Bundesliga zu fassen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Ekstraklasa
Wisła
Augsburg
Marcel Łubik

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Ekstraklasa Ekstraklasa
Wisła Logo Wisla Kraków SSA
Augsburg Logo FC Augsburg
Marcel Łubik Marcel Łubik
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert