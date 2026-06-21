FCA-Keeper verlängert und wird verliehen

Der FC Augsburg hat den Vertrag von Marcel Lubik vorzeitig bis 2029 verlängert. Um Spielpraxis zu sammeln, wird der 22-jährige Torhüter in der kommenden Saison an den polnischen Traditionsklub Wisla Krakau verliehen.

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Ein 𝑭𝑪𝑨-𝑬𝒊𝒈𝒆𝒏𝒈𝒆𝒘𝒂̈𝒄𝒉𝒔 geht den nächsten Schritt. 💪👏 Marcel #Lubik unterschreibt bis 2️⃣0️⃣2️⃣9️⃣ beim FCA. ✍️

Für die Saison 2026/27 wird der Torhüter an @WislaKrakowSA verliehen, um weitere Spielpraxis zu sammeln. Wir wünschen dir eine erfolgreiche Saison, halte den… pic.twitter.com/aHGQ5ygbTB — FC Augsburg (@FCAugsburg) June 21, 2026

Lubik war bereits in den vergangenen beiden Spielzeiten in seiner Heimat aktiv und überzeugte zuletzt bei Gornik Zabrze als Stammtorhüter. Zu seiner Vertragsverlängerung sagt der Schlussmann: „Ich freue mich sehr über das Vertrauen des FCA und die vorzeitige Vertragsverlängerung. Das vergangene Jahr in der polnischen Ekstraklasa war sehr wichtig für meine Entwicklung und ich bin überzeugt, dass mir auch der nächste Schritt nach Krakau weiterhelfen wird. Mein großes Ziel bleibt es, mich langfristig beim FC Augsburg durchzusetzen und dauerhaft Fuß in der Bundesliga zu fassen.“