Bei Hertha-Verbleib: Die Details zum Barkok-Deal

Aymen Barkok (25) winkt bei Hertha BSC eine mittelfristige Anstellung. Nach Informationen der ‚Bild‘ wird der offensive Mittelfeldspieler in der Hauptstadt mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet, sollte die mit dem FSV Mainz 05 ausgehandelte Kaufpflicht greifen. Davon ist auszugehen: Steht der Marokkaner in den verbleibenden vier Zweitligapartien mindestens einmal in der Anfangsformation, wechselt er für festgeschriebene 600.000 Euro zur Alten Dame.

Hintergrund ist, dass sich mit dem Bundesligisten auf eine einsatzabhängige Kaufpflicht verständigt wurde, die nach zwölf Startelfeinsätzen greift. Aktuell stehen elf zu Buche. Dass Barkok auch kommende Saison für die Hertha aufläuft, scheint dadurch nicht in Stein gemeißelt. Laut ‚Bild‘ ist es auch denkbar, dass der 18-fache Nationalspieler gewinnbringend weiterverkauft wird.