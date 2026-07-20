M’gladbach: Positive Überraschung um Kleindienst

Tim Kleindienst möchte in der neuen Saison wieder voll angreifen. Nach seiner knapp sechsmonatigen Verletzungspause in der vergangenen Spielzeit gehörte der Torjäger laut der ‚Bild‘ beim Vorbereitungsstart von Borussia Mönchengladbach mit Blick auf die Fitnesswerte zu den besten drei Profis.

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Damit habe Kleindienst sogar die Vereinsbosse überrascht. Beim Testspiel gegen den Wuppertaler SV (0:6) kam der 30-Jährige auf eigenen Wunsch aber noch nicht zum Einsatz. Dafür wird der so kopfballstarke Stürmer am kommenden Samstag im Testspiel gegen Rot-Weiss Essen (14 Uhr) mitwirken.