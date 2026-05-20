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Weltmeisterschaft

WM-Kader: Nächster BVB-Star mit dabei

Hinter den möglichen Nominierungen von Maximilian Beier und Karim Adeyemi stand bislang ein Fragezeichen. Nun ist offenbar eine Entscheidung gefallen.

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky
1 min.
Maxi Beier und Karim Adeyemi Arm in Arm @Maxppp

Bei Borussia Dortmund konnte Maximilian Beier insbesondere in der Rückrunde mächtig Eigenwerbung betreiben. Der 23-Jährige war mit zehn Toren und zehn Vorlagen einer der Leistungsträger des BVB. Für seine überzeugenden Darbietungen wird er nun offenbar belohnt.

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Wie ‚Sky‘ berichtet, wurde Beier in den WM-Kader der deutschen Nationalmannschaft berufen. In den vergangenen beiden Länderspielphasen hatte es nicht für eine Nominierung gereicht, zum richtigen Zeitpunkt meldet sich der siebenfache Nationalspieler nun aber zurück.

Ausschlaggebend für die Nominierung könnte Beiers Flexibilität gewesen sein. Für den BVB agierte der Rechtsfuß sowohl als hängende Spitze als auch auf der linken Schiene. Neben Nico Schlotterbeck (26), Waldemar Anton (29) und Felix Nmecha (25) ist Beier der vierte Dortmunder Akteur im DFB-Kader.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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