WM-Kader: Nächster BVB-Star mit dabei

Bei Borussia Dortmund konnte Maximilian Beier insbesondere in der Rückrunde mächtig Eigenwerbung betreiben. Der 23-Jährige war mit zehn Toren und zehn Vorlagen einer der Leistungsträger des BVB. Für seine überzeugenden Darbietungen wird er nun offenbar belohnt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie ‚Sky‘ berichtet, wurde Beier in den WM-Kader der deutschen Nationalmannschaft berufen. In den vergangenen beiden Länderspielphasen hatte es nicht für eine Nominierung gereicht, zum richtigen Zeitpunkt meldet sich der siebenfache Nationalspieler nun aber zurück.

Ausschlaggebend für die Nominierung könnte Beiers Flexibilität gewesen sein. Für den BVB agierte der Rechtsfuß sowohl als hängende Spitze als auch auf der linken Schiene. Neben Nico Schlotterbeck (26), Waldemar Anton (29) und Felix Nmecha (25) ist Beier der vierte Dortmunder Akteur im DFB-Kader.