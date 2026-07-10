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Bundesliga

32 Millionen: Estève wechselt in die Bundesliga

Maxime Estève steht vor einem Transfer in die Bundesliga. Ein Ablösepaket von 32 Millionen Euro liegt bereit.

von David Hamza - Quelle: Fabrizio Romano
Maxime Esteve für Burnley im Einsatz @Maxppp

RB Leipzig setzt sich offenbar im Poker um Innenverteidiger Maxime Estève (24) durch. Nach Informationen von Fabrizio Romano steht der Transfer kurz bevor. Sowohl mit dem Spieler als auch mit dem FC Burnley sei sich RB einig.

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Der Premier League-Absteiger soll inklusive Boni eine Ablöse von 32 Millionen Euro kassieren. Derzeit gehe es nur noch um die Zahlungsmodalitäten, dann soll Estève in Leipzig unterschreiben.

Interesse am französischen Linksfuß hatte neben den Sachsen unter anderem Bayer Leverkusen gezeigt. Gerüchte kursieren zeitweise auch um den FC Bayern – dort steht Estèves ehemaliger Burnley-Trainer Vincent Kompany an der Seitenlinie.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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