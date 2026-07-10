32 Millionen: Estève wechselt in die Bundesliga

RB Leipzig setzt sich offenbar im Poker um Innenverteidiger Maxime Estève (24) durch. Nach Informationen von Fabrizio Romano steht der Transfer kurz bevor. Sowohl mit dem Spieler als auch mit dem FC Burnley sei sich RB einig.

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Der Premier League-Absteiger soll inklusive Boni eine Ablöse von 32 Millionen Euro kassieren. Derzeit gehe es nur noch um die Zahlungsmodalitäten, dann soll Estève in Leipzig unterschreiben.

Interesse am französischen Linksfuß hatte neben den Sachsen unter anderem Bayer Leverkusen gezeigt. Gerüchte kursieren zeitweise auch um den FC Bayern – dort steht Estèves ehemaliger Burnley-Trainer Vincent Kompany an der Seitenlinie.