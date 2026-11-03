Kuriose Transfer-Empfehlung an Bayern | Rooney ins Dschungelcamp

Könnte schwierig werden

Der FC Bayern München steht sportlich aktuell gut da. Der Tabellenführer der Bundesliga musste in den vergangenen Wochen aber eine ganze Reihe an bitteren Verletzungen verkraften. Grund genug für Christian Falk, in der ‚Bild‘ einen Aufruf zu starten, dass der Rekordmeister „im Winter nachlegen muss“. Der ohnehin schon „auf Kante genähte“ Kader verfüge in der Offensive nicht mehr über genug Optionen.

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Daher fordert Falk die kurzfristige Verpflichtung von Liverpool-Juwel Rio Ngumoha (18), an dem die Münchner bereits seit längerem Interesse haben. Das Geld sei schließlich vorhanden. Blöd nur: Der Youngster steht ganz kurz vor der langfristigen Vertragsverlängerung bei den Reds. Es geht dem Vernehmen nach nur noch um den Zeitpunkt der Fixierung. Einen Abgang des Flügelstürmers hatte Liverpool bereits zuvor mehrfach kategorisch ausgeschlossen, der gebürtige Londoner soll in Zukunft einer der Eckpfeiler der Offensive werden.

Steht der König bereits fest?

Die englische Version des Dschungelcamps (‚I‘m a Celebrity‘) darf sich in der kommenden Ausgabe über einen echten Weltstar als Teilnehmer freuen. Wie die ‚Sun‘ berichtet, gilt Campteilnehmer Wayne Rooney schon jetzt als der sichere Sieger. Bei fast allen Buchmachern liegt die ehemalige United-Legende deutlich vorne. Auch bei den Fans der Reality-Serie ist der frühere Starstürmer klarer Favorit.

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Vor zwei Jahren hatte sich bereits Ronneys Frau Coleen für die Show im Live-Fernsehen allen möglichen Ekelprüfungen gestellt. Nun zieht der Ehemann nach. Die offizielle Vorstellung der diesjährigen Teilnehmer soll noch in dieser Woche von ‚ITV‘ veröffentlicht werden, „begleitet von Bildern, die das dynamische Dutzend zeigen, das in Khaki-Shorts, Arbeitshemden und breitkrempigen Hüten bereit für die australische Wildnis ist“. Die Ausstrahlung beginnt am 16. November und wird drei Wochen lang laufen.