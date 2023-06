Köln verleiht Lemperle

Tim Lemperle soll in der zweiten Liga Spielpraxis sammeln. Der 1. FC Köln verleiht den 21-jährigen Stürmer für ein Jahr an die SpVgg Greuther Fürth. Von einer möglichen Kaufoption ist keine Rede. An die Kölner ist Lemperle noch bis 2025 gebunden. FC-Geschäftsführer Christian Keller erklärt den Sinn des Leihgeschäfts: „Tim bringt extrem viel mit, um sich perspektivisch in der 1. Bundesliga durchsetzen und etablieren zu können.“

Und weiter: „Um das zu realisieren, ist es für die Entwicklung von Tim wichtig, dass er deutlich mehr Spielzeit sammelt als wir es ihm momentan ermöglichen können. Die Leihe nach Fürth macht deshalb für alle Beteiligten Sinn, auch weil die SpVgg in Bezug auf Spielidee, verantwortliche Akteure, Umfeld und die gezielte Entwicklung junger Spieler ein sehr passfähiger Leihpartner ist.“

