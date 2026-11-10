Kiel-Coach mitten in der Saison nach Wolfsburg

Nach mehr als fünf Jahren verlässt Dirk Bremser Zweitligist Holstein Kiel. Der Co-Trainer wechselt zum Ligakonkurrenten VfL Wolfsburg. Dort verstärkt der 61-Jährige ab dem 23. November das Trainerteam um Chefcoach Tobias Strobl. Für Bremser ist es die Rückkehr an alte Wirkungsstätte, bereits zwischen 2013 und 2016 war er als Assistent von Dieter Hecking für den VfL tätig. In seiner Karriere arbeitete Bremser auch für Alemannia Aachen, Hannover 96, den 1. FC Nürnberg, Borussia Mönchengladbach und den Hamburger SV.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wolfsburgs Geschäftsführer Hecking freut sich auf die Reunion: „Wir wollten unser Trainerteam gezielt verstärken und dabei vor allem zusätzliche Erfahrung einbringen. Dirk hat in seiner Laufbahn viel erlebt und kennt den VfL und die 2. Bundesliga bestens. Ich habe einen Großteil meiner Trainerkarriere mit ihm zusammengearbeitet und schätze ihn sehr. Unser Kontakt ist nie abgerissen, und ich wusste von seinem Wunsch, sich noch einmal zu verändern. In enger Abstimmung mit unserem Cheftrainer Tobias Strobl haben wir nun die Chance genutzt, ihn zurückzuholen. Ich bin überzeugt, dass er Tobi und seine Assistenten sowohl fachlich als auch menschlich bereichern wird.“