Glück für Bayern: Davies-Wechsel in die Premier League scheiterte nur knapp

Alphonso Davies wäre vor drei Jahren fast in die Premier League gewechselt. Die ‚Sun‘ berichtet, dass sich der kanadische Flügelflitzer mit Swansea City so gut wie einig gewesen ist. Gescheitert sei der Deal letztlich nur an der fehlenden Arbeitserlaubnis für die Insel.

Zur Erläuterung: Spieler aus Nicht-EU-Ländern erhalten in der Premier League nur dann eine Spielerlaubnis, wenn sie in den zurückliegenden zwei Jahren mindestens 70 Prozent der möglichen Länderspiele für ihr Heimatland bestritten haben. Ausnahmegenehmigungen gibt es zwar durchaus, solche erhalten aber nur Spieler von besonderem Interesse.

Bayern freut sich

Einen solchen Namen hatte Davies vor drei Jahren noch nicht. Umgerechnet rund 3,5 Millionen Euro sollten aus Swansea an die Vancouver Whitecaps fließen, doch der gerade erst aus Liberia eingebürgerte Kanadier reiste letztlich wieder zurück in seine Heimat, um sich dort bei seinem Jugendklub weiterzuentwickeln.

Des einen Leid ist des anderen Freud: Eineinhalb Jahre später landete Davies als Offensivjuwel beim FC Bayern. Dort agiert er inzwischen auf der linken Abwehrseite und hat sich zu einem der besten Profis der Bundesliga entwickelt.