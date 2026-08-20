Rashford bedankt sich bei Carragher | Verbotene Idee mit Andrich

Andrich zum Rivalen?

Robert Andrich hat bei Bayer 04 Leverkusen derzeit einen schweren Stand. Unter dem neuen Trainer Carles Martínez ist der Abräumer im defensiven Mittelfeld nicht die erste Wahl, möchte sich aber unbedingt wieder für die Nationalmannschaft empfehlen. Apropos Abräumer: In der Bundesliga gibt es einen Nachbarn, der händeringend nach genau diesem Profil sucht. Nachdem der Deal mit Edson Álvarez (28) zu teuer war und auch die Verhandlungen bezüglich Ellyes Skhiri (31) stocken, bringt der ‚Express‘ nun Andrich bei den Geißböcken ins Gespräch.

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Dass die Kölner direkt mit dem großen Rivalen rheinabwärts verhandeln, hat echten Seltenheitswert. Der letzte Profi, der den direkten Wechsel von Bayer zum FC wagte, war Jörg Reeb im Jahr 2001. Laut dem in Köln ansässigen Boulevardblatt passt Andrich jedoch maßgeschneidert ins Anforderungsprofil des FC. Der 19-fache Nationalspieler könnte den Domstädtern als erfahrener Führungsspieler sofort weiterhelfen. Der 31-Jährige, der mit seiner Familie in Düsseldorf wohnt, müsste für den Wechsel nicht einmal umziehen. Bei der Werkself steht das Raubein noch bis 2028 unter Vertrag.

Update (11:42 Uhr): Die ‚Bild‘ berichtet, dass ein Bundesligist Interesse an Andrich zeigt. Namen nennt das Blatt nicht. Andrich könne sich aber auch einen Wechsel ins Ausland vorstellen.

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„Danke, Jamie“

Marcus Rashford hat von den Medien auf der Insel endgültig die Nase voll. Sein Name sorgt bei den britischen Boulevardblättern stets für Schlagzeilen, nun springt ihm ausgerechnet Jamie Carragher zur Seite. Im Podcast ‚Stick to Football‘ redete sich der Ex-Liverpool-Verteidiger in Rage: „Können wir einen Podcast machen, ohne Rashford zu erwähnen? Hört doch auf! Oh mein Gott. Es ist wie bei Trent – in jeder Folge gibt es diesen festen Trent-Teil oder den Rashford-Teil.“

Rashford reagierte auf der Social-Media-Plattform X auf den Ausschnitt: „Danke, Jamie. Es wäre toll, wenn ich mich einfach auf den Fußball konzentrieren könnte, ohne dass mein Name jeden Tag in den Schlagzeilen steht.“ Der Angreifer kehrt nach seiner Leihe beim FC Barcelona im Sommer zu seinem Jugendklub Manchester United zurück und soll nun doch bei den Red Devils bleiben. Unter Ex-Coach Rúben Amorim hatte der 28-Jährige einst keine Zukunft mehr gehabt.