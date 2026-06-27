Paukenschlag: Xhaka mit Topklub einig

In der Premier League bahnt sich offenbar ein echter Kracher-Wechsel an. Nach Informationen von ‚Sky‘ hat Granit Xhaka (33) eine vollständige mündliche Einigung mit dem FC Chelsea über einen Wechsel erzielt.

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Die Blues stehen nun in direktem Kontakt mit dem AFC Sunderland, bei dem Xhaka noch einen bis 2028 datierten Vertrag besitzt. Der Schweizer Nationalspieler war erst im Sommer 2025 für rund 15 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zu den Black Cats gewechselt.

Kommt es zur Übereinkunft zwischen Chelsea und Sunderland, würde der Routinier bei seinem neuen Klub auf einen alten Bekannten treffen. Xabi Alonso hat das Traineramt bei den Londonern übernommen, der Spanier feierte in der Saison 2023/24 in Leverkusen das Double mit Xhaka. Alonso ist dem Vernehmen nach die Triebfeder hinter dem angestrebten Transfer.