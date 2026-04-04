Barça blitzt mit 45-Millionen-Angebot ab

Der FC Barcelona macht im Werben um Alessandro Bastoni von Inter Mailand ernst. Wie ‚Sport Mediaset‘ enthüllt, haben die Katalanen bereits ein erstes Angebot in Höhe von 45 Millionen Euro an den italienischen Top-Klub entsandt, um sich die Dienste des 26-jährigen Innenverteidigers für den kommenden Sommer zu sichern. Dieses entspricht jedoch nicht den Forderungen der Mailänder.

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Wie aus dem Bericht ebenso hervorgeht, fordert der Spitzenreiter der Serie A 60 Millionen Euro Ablöse für seinen Starspieler, dessen Arbeitspapier noch bis 2028 Gültigkeit besitzt. Der 43-fache italienische Nationalspieler, der mit der Squadra Azzurra jüngst die Qualifikation zur Weltmeisterschaft verpasste, wird bereits seit geraumer Zeit mit einem Sommer-Abgang aus Italien in Verbindung gebracht. Barcelona sieht in dem Linksfuß seine Wunschlösung für die Innenverteidiger-Position.