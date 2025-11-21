Besiktas wirft Uduokhai auf den Markt

Die Zeit von Felix Uduokhai bei Besiktas könnte in Kürze ablaufen. Der Traditionsklub aus Istanbul ist laut ‚Sabah Spor‘ offen für Angebote für den 28-jährigen Innenverteidiger. Dem Bericht zufolge zeigen einige Klubs Interesse am Linksfuß, Besiktas würde demnach sofort am Verhandlungstisch Platz nehmen, sollte ein Verein konkret werden.

Selbst für eine Leihe mit Kaufoption wäre der kriselnde Tabellensechste der Süper Lig zu haben. 2024 wechselte Uduokhai zunächst per Leihe vom FC Augsburg zu Besiktas, im vergangenen Sommer verpflichteten die Schwarzen Adler den Abwehrspieler für fünf Millionen Euro fest. In der laufenden Saison verlor der ehemalige U-Nationalspieler nach sechs Spieltagen seinen Stammplatz und wartet seit Anfang Oktober auf einen weiteren Einsatz.