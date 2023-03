BVB: Neue Konkurrenz bei Keïta

In Mailand herrscht offenbar reges Interesse an Naby Keïta vom FC Liverpool. Neben dem bereits bekannten Wunsch des AC Mailand, den Guineer zu verpflichten, hat sich laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ nun auch Stadtrivale Inter in den Poker eingeschaltet. Die Nerazzurri sehen im ablösefreien Keïta die perfekte Verstärkung für ihr Mittelfeld.

Eigentümer Steven Zhang will im Falle des Verlustes von Mittelfeld-Duo Marcelo Brozovic (30) und Nicolò Barella (26) gewappnet sein – Letztgenannter soll sogar bei den Reds auf dem Zettel stehen. Keïtas Vertrag an der Merseyside läuft nach der Saison aus, ein Abgang aus Liverpool steht bereits fest. In der Bundesliga buhlen Ex-Klub RB Leipzig und Borussia Dortmund um den 28-Jährigen. Keïta kann sich also nahezu aussuchen, welches Trikot er in der kommenden Spielzeit tragen wird.

