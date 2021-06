Huntelaar und Kolasinac verlassen Schalke

Der große Umbruch bei Absteiger Schalke 04 geht in die nächste Runde. Wie die Königsblauen offiziell mitteilen, verlassen Mittelstürmer Klaas-Jan Huntelaar (37) und Linksverteidiger Sead Kolasinac (27) den Verein wieder.

Huntelaar kam im Winter von Ajax Amsterdam, Kolasinac per Leihe vom FC Arsenal. Der Bosnier besitzt in London noch einen Vertrag bis 2022. Für das Duo war es das zweite Engagement auf Schalke. Bis zuletzt war offen, ob die Zusammenarbeit in Liga zwei fortgeführt wird.

„Schmerzt sportlich wie menschlich“

Sportvorstand Peter Knäbel sagt: „Sportlich wie menschlich schmerzt uns diese Entscheidung. Mit Blick auf die derzeitige Budget- und Kaderstruktur – all die bekannten und öffentlich diskutierten Herausforderungen – war sie alternativlos. So ehrlich müssen wir sein.“

Knäbel weiter: „Eine wochenlange Hängepartie können wir uns mit Blick auf die kurze Vorbereitung und den frühen Saisonstart ebenfalls nicht leisten, sondern müssen jetzt Entscheidungen für Schalke 04 treffen. Deshalb haben wir uns zu diesem klaren Schnitt entschieden. […] Für die große Leidenschaft und die Unterstützung, die sie dem Klub in den zuletzt so schwierigen Zeiten entgegengebracht haben, sagen wir danke und wünschen ihnen für die private sowie berufliche Zukunft alles Gute.“