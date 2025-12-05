Castro-Montes reagiert auf Wechselgerüchte

Trotz seines schwierigen Starts beim 1. FC Köln ist ein schneller Abschied im Januar für Sommerneuzugang Alessio Castro-Montes kein Thema. „Das kann ich ausschließen. Ich werde definitiv hierbleiben und verschwende keinen Gedanken daran, woanders hinzugehen. Ich will beweisen, dass es die richtige Entscheidung der Verantwortlichen war, mich nach Köln zu holen. Dafür werde ich weiter hart arbeiten“, betont der Außenbahnspieler im Interview mit dem ‚Express‘.

Kurz vor Transferschluss war Castro-Montes für zwei Millionen Euro aus seiner belgischen Heimat von Union Saint-Gilloise ans Geißbockheim gewechselt. Bislang kommt der 28-Jährige jedoch kaum zum Zug, sodass Gerüchte über eine Winter-Leihe aufkamen. Der Rechtsfuß erhielt am vergangenen Samstag gegen Werder Bremen (1:1) erstmals das Vertrauen von Beginn an, agierte aber unglücklich und wurde bereits zur Halbzeit ausgewechselt. Ungeachtet dessen hofft er nun auf weitere Startelfchancen.