„30 Millionen für so einen Robin Gosens. Mein lieber Scholli“

Robin Gosens hat sich zu den Wechselgerüchten um seine Person geäußert. Im Interview mit ‚Spox.com‘ sagt der Linksverteidiger von Atalanta Bergamo, „mit Vereinen wie Juventus Turin oder Inter Mailand in Verbindung gebracht“ zu werden, sei „eine riesengroße Ehre. Das macht mich stolz und zeigt mir, dass ich in dieser Saison vieles richtig mache. Aber ich beschäftige mich damit noch gar nicht.“

Zunächst wolle sich Gosens auf die ausstehenden Ligapartien mit dem zweitplatzierten Bergamo und das CL-Viertelfinale gegen Paris St. Germain im August fokussieren. Und danach? Die Interessenten stehen laut ‚kicker‘ Schlange, neben Juve und Inter soll auch der FC Chelsea dran sein. Die Spur zu Hertha BSC ist wohl nicht allzu heiß.

„Wenn ich das schon höre“

Gosens Vertrag läuft bis 2022, das kolportierte Preisschild liegt bei 30 Millionen Euro. Die klare Meinung des 26-Jährigen: „Wenn ich das schon höre, über 30 Millionen Euro für so einen Robin Gosens, dann wird mir wirklich schlecht. Mein lieber Scholli. Da habe ich Schwierigkeiten, das zu begreifen. Aber das sind eben die Preise, die momentan verlangt werden.“

„Aus wirtschaftlicher Sicht“, so Gosens, sei es „vielleicht sogar verständlich, mich zu verkaufen. Ich habe vom Verein aber noch keine Signale empfangen, dass ich verkauft werden soll.“ 18 Torbeteiligungen (zehn Tore, acht Assists) in 39 Pflichtspielen haben aber Begehrlichkeiten geweckt.

Traum von der Bundesliga

Im Hinterkopf hat Gosens bei der möglichen Vereinswahl immer die Bundesliga: „Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich gerne mal die Bundesliga besuchen würde. Und das nicht nur als Zuschauer, sondern als Spieler auf dem Rasen. Diesen Wunsch würde ich mir gern erfüllen.“

Die Champions League sei derweil keine Grundvoraussetzung: „Wenn die Trainer und Verantwortlichen mit mir reden und mir klarmachen, dass ich ein Teil von etwas sein soll, mit dem ich mich identifizieren kann, dann muss es nicht unbedingt ein Klub sein, der an der Champions League teilnimmt. Dann kann es auch reichen, dass das als Ziel für die nächsten zwei, drei Jahre ausgegeben wird.“

„Schalke würde wenig Sinn machen“

Vorerst keine Option ist sein Lieblingsklub Schalke 04, der im vergangenen Sommer an einer Gosens-Verpflichtung bastelte, aber Bergamos finanziellen Vorstellungen nicht erfüllen konnte: „Wenn Schalke auf mich zukommen würde, wäre es für mich in jedem Fall schwierig, nein zu sagen, weil es einfach mein Herzensverein ist. Trotzdem muss ich versuchen, rational und objektiv zu denken und deshalb würde es aus sportlicher Sicht wenig Sinn machen, von Atlanta Bergamo zu Schalke 04 zu wechseln. Das ist leider so.“ An Alternativen mangelt es nicht.