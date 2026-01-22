Menü Suche
Kommentar 18
2. Bundesliga

Dzekos Gründe für Schalke

von Remo Schatz - Quelle: kicker
1 min.
Edin Dzeko für Florenz im Einsatz @Maxppp

Edin Dzeko soll die neue Sensation der zweiten Bundesliga werden, der Transfercoup des FC Schalke ist perfekt. Wie der ‚kicker‘ berichtet, machen die Knappen aufgrund ihrer nach wie vor vorhandenen Strahlkraft das Rennen. Demnach überzeugte Dzeko vor allem die Atmosphäre in der Veltins-Arena sowie die „Wucht des Zweitligisten“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Allen voran der FC Paris beschäftigte sich konkret mit dem Bosnier. In der französischen Hauptstadt hätte Dzeko deutlich mehr Gehalt einstreichen können. Die Aussicht auf das Aufstiegsrennen mit den Königsblauen war für den Mittelstürmer aber verlockender. Entsprechend war es auch der 39-Jährige selbst, der vor rund drei Wochen proaktiv auf Schalke zukam.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (18)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Serie A
Schalke 04
Florenz
Edin Džeko

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Serie A Serie A
Schalke 04 Logo FC Schalke 04
Florenz Logo AC Florenz
Edin Džeko Edin Džeko
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert