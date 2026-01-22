Dzekos Gründe für Schalke

Edin Dzeko soll die neue Sensation der zweiten Bundesliga werden, der Transfercoup des FC Schalke ist perfekt. Wie der ‚kicker‘ berichtet, machen die Knappen aufgrund ihrer nach wie vor vorhandenen Strahlkraft das Rennen. Demnach überzeugte Dzeko vor allem die Atmosphäre in der Veltins-Arena sowie die „Wucht des Zweitligisten“.

Allen voran der FC Paris beschäftigte sich konkret mit dem Bosnier. In der französischen Hauptstadt hätte Dzeko deutlich mehr Gehalt einstreichen können. Die Aussicht auf das Aufstiegsrennen mit den Königsblauen war für den Mittelstürmer aber verlockender. Entsprechend war es auch der 39-Jährige selbst, der vor rund drei Wochen proaktiv auf Schalke zukam.