Heiße Wechsel-Spur bei Tonali

Wechselt Sandro Tonali (25) innerhalb der Premier League den Arbeitgeber? Informationen des Journalisten Christopher Michel zufolge arbeitet Manchester United intensiv an der Verpflichtung des Mittelfeldstrategen, der beim Namensvetter aus Newcastle noch bis 2028 unter Vertrag steht.

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Aufgrund des bevorstehenden Abgangs von Casemiro (34) besteht bei den Red Devils durchaus Bedarf in der Schaltzentrale. Tonali soll dem Transfer zwar grundsätzlich offen gegenüberstehen, wäre aber wohl sündhaft teuer. Zuletzt wurde eine potenzielle Ablöse von bis zu 100 Millionen Euro spekuliert. Auf den italienischen Nationalspieler (30 Länderspiele) sind auch Real Madrid, Juventus Turin sowie der FC Arsenal aufmerksam geworden.