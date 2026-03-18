Menü Suche
Kommentar
Premier League

Heiße Wechsel-Spur bei Tonali

von Julian Jasch - Quelle: Christopher Michel
1 min.
Sandro Tonali bejubelt seinen Treffer @Maxppp

Wechselt Sandro Tonali (25) innerhalb der Premier League den Arbeitgeber? Informationen des Journalisten Christopher Michel zufolge arbeitet Manchester United intensiv an der Verpflichtung des Mittelfeldstrategen, der beim Namensvetter aus Newcastle noch bis 2028 unter Vertrag steht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aufgrund des bevorstehenden Abgangs von Casemiro (34) besteht bei den Red Devils durchaus Bedarf in der Schaltzentrale. Tonali soll dem Transfer zwar grundsätzlich offen gegenüberstehen, wäre aber wohl sündhaft teuer. Zuletzt wurde eine potenzielle Ablöse von bis zu 100 Millionen Euro spekuliert. Auf den italienischen Nationalspieler (30 Länderspiele) sind auch Real Madrid, Juventus Turin sowie der FC Arsenal aufmerksam geworden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Man United
Newcastle
Sandro Tonali

Weitere Infos

Premier League Premier League
Man United Logo Manchester United FC
Newcastle Logo Newcastle United
Sandro Tonali Sandro Tonali
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert