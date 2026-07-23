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Bundesliga

Offizielles BVB-Angebot für El Mala

Borussia Dortmund hat es auf Said El Mala abgesehen. Die Schwarz-Gelben leiten konkrete Schritte für eine Verpflichtung in die Wege.

von Julian Jasch - Quelle: Sky
1 min.
Said El Mala im Trikot des 1. FC Köln @Maxppp

Borussia Dortmund hat Karim Adeyemi (24) an den FC Barcelona verkauft. Den freigewordenen Kaderplatz soll Said El Mala (19) vom 1. FC Köln einnehmen.

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‚Sky‘ berichtet von einem offiziellen Angebot, das der BVB am Geißbockheim in der vergangenen Woche eingereicht hat. Die Rede ist von einer Offerte über 26 Millionen Euro zuzüglich 16 Millionen an Boni, wovon acht Millionen leicht zu erreichbar gewesen wären.

Die Antwort der Kölner fiel jedoch eindeutig aus: Zu diesen Konditionen stehe El Mala nicht zum Verkauf. Stattdessen fordert der Ligarivale weiterhin 50 Millionen Euro für den Shootingstar, der ohne Ausstiegsklausel bis 2030 unter Vertrag steht.

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Ob die Schwarz-Gelben nochmal finanziell nachlegen, bleibt abzuwarten. Die El Mala-Familie soll sich ein Engagement an der Strobelallee jedenfalls gut vorstellen können. Derweil hat der FC in Mikey Moore (18) von Tottenham Hotspur potenziellen Ersatz ausfindig gemacht. Zudem wurde Reigan Heskey (18) bereits verpflichtet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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