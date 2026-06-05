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Ligue 1

Nächster Klub klopft bei Kolo Muani an

von David Hamza - Quelle: Fotomac
1 min.
Randal Kolo Muani im Spiel gegen Ex-Klub Eintracht Frankfurt @Maxppp

Ein weiterer Verein schaltet sich offenbar in den Poker um Randal Kolo Muani (27) ein. Die türkische Zeitung ‚Fotomac‘ berichtet, dass Galatasaray den Stürmer ins Visier genommen und ganz oben auf die Wunschliste gesetzt hat. Neben Gala sollen unter anderem auch der Istanbuler Stadtrivale Fenerbahce und Juventus Turin die Fühler ausstrecken.

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Kolo Muani steht bis 2028 bei Paris St. Germain unter Vertrag, in den vergangenen eineinhalb Jahren war er zunächst an Juve und dann an Tottenham Hotspur verliehen. PSG hatte vor drei Jahren 95 Millionen Euro Ablöse an Eintracht Frankfurt gezahlt, nachhaltig durchsetzen konnte sich der Franzose in Paris aber nicht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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