Portugal - Deutschland: So könnt ihr das EM-Spiel live sehen

Erst spät platzte der Knoten für Portugal – dann aber so richtig. Drei Tore in den letzten acht Minuten sorgten schlussendlich für einen komfortablen Sieg gegen ein wackeres Ungarn. Deutschland wiederum spielte engagiert aber ungefährlich gegen Weltmeister Frankreich und musste sich letztlich verdient mit 0:1 geschlagen geben. Eine erneute Niederlage muss gegen Portugal tunlichst vermieden werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Portugal gegen Deutschland live im TV und im Live-Stream

Das Duell zwischen den Deutschen und den Portugiesen findet am heutigen Samstag, den 19. Juni statt. Der Anstoß in der Allianz-Arena in München erfolgt planmäßig um 18 Uhr. Das Erste überträgt die Partie live im Free TV. Fans ohne TV-Anschluss können das Spiel kostenlos über die ARD-Mediathek streamen. Auch über MagentaTV kann die Partie live und in voller Länge angesehen werden. Hier geht's zur Gesamtübersicht.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Duell zwischen Deutschland und Portugal weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen notwendigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.