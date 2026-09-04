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Bundesliga

Werder: Mbangula flieht vor dem „Brennglas“

von Daniel del Federico - Quelle: Deichstube
1 min.
Samuel Mbangula im Spiel für Werder @Maxppp

Der Abgang von Samuel Mbangula (22) zum FC Bologna am Deadline Day hatte angesichts der Verletzung von Justin Njinmah (25) für Verwunderung gesorgt. Trainer Daniel Thioune erklärt die Entscheidung der Bremer gegenüber der ‚DeichStube‘ wie folgt: „Sam hat die Entscheidung für sich getroffen, dass er vielleicht eine Luftveränderung braucht, um nicht ständig unter diesem Brennglas zu sein und nicht ständig eine Erwartungshaltung an sich gerichtet zu bekommen.“

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Mbangula verbringt die kommende Spielzeit auf Leihbasis bei den Italienern. Im Anschluss besitzen die Rossoblu eine Kaufoption in Höhe von 12,5 Millionen Euro. Allein das Leihgeschäft bringt dem Bundesligisten bereits zwei Millionen Euro ein. Das Kapitel mit dem Flügelspieler will Thioune jedoch noch nicht gänzlich schließen: „Sam kann sein Potenzial jetzt bei Bologna entfalten und dann schaut man sich im nächsten Sommer wieder in die Augen, gibt sich die Hand und sagt: ‚Okay, wir greifen nochmal gemeinsam an!‘ Oder man verabschiedet sich. Es ist für beide Seiten eine Chance. Aber jetzt machen wir kurz einmal das Buch zu.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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