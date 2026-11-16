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La Liga

100 Millionen für Fermín?

von Emanuel Schultz - Quelle: Sport
1 min.
Fermín López im Training @Maxppp

Für Fermín López könnten dem FC Barcelona Angebote in Höhe von mehr als 100 Millionen Euro ins Haus flattern. Das berichtet die spanische Zeitung ‚Sport‘. Demnach haben gleich vier Premier League-Klubs den spanischen Offensivspieler ins Visier genommen. Vor allem Manchester United und der FC Chelsea sollen großes Interesse an einer Verpflichtung des 23-Jährigen zeigen.

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Die beiden weiteren Interessenten aus England nennt die Zeitung nicht namentlich. Große Hoffnungen auf einen Transfer dürften sich die Premier League-Klubs allerdings nicht machen. Laut ‚Sport‘ lehnt Fermín jegliches Interesse ab – egal wie verlockend das Angebot oder wie prestigeträchtig der anbietende Verein auch sein mag.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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