Kane-News: Bayern-Boss bezieht Stellung

Zur Meldung, dass Harry Kane in wenigen Tagen einen neuen Vertrag beim FC Bayern unterschreibt, hat Max Eberl auf der heutigen Pressekonferenz des FC Bayern Stellung bezogen. Der Sportvorstand wollte weder bestätigen noch dementieren, dass die Bekanntgabe kurz bevor steht: „Das habe ich auch gelesen. Aber die Situation ist dieselbe. Die Gespräche laufen gut, aber es gibt noch nichts zu verkünden.“

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Mehrere Medien berichteten unisono, dass der 33-jährige Torjäger eine endgültige Einigung mit dem Klub aus der bayrischen Landeshauptstadt erzielt hat. Das neue Arbeitspapier soll bis 2029 datiert sein. Die notwendigen Schritte zur Unterzeichnung sollen in den kommenden Tagen erfolgen.