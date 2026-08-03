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HSV stellt Dompé frei

von Dominik Sandler - Quelle: hsv.de
1 min.
Jean-Luc Dompé im HSV-Dress @Maxppp

Der Hamburger SV plant nicht mehr mit Jean-Luc Dompé. Die Rothosen haben dem 30-Jährigen mitgeteilt, dass er nicht mehr Teil des Kaders ist. Der Flügelstürmer reist somit auch nicht mit ins Trainingslager.

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Nach diversen Fehltritten in der vergangenen Saison fiel Dompé in der Vorbereitung mit schlechten Fitnesswerten negativ auf. Dem Vernehmen nach liebäugelt der Franzose mit einem Transfer nach Saudi-Arabien. Der HSV würde keine Steine in den Weg legen.

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