HSV stellt Dompé frei
Der Hamburger SV plant nicht mehr mit Jean-Luc Dompé. Die Rothosen haben dem 30-Jährigen mitgeteilt, dass er nicht mehr Teil des Kaders ist. Der Flügelstürmer reist somit auch nicht mit ins Trainingslager.
Unser Kader für das Trainingslager im @adidas Home Ground 🔷— Hamburger SV (@HSV) August 3, 2026
ℹ️ Jean-Luc #Dompe wird nicht mit der Mannschaft ins Trainingslager nach Herzogenaurach reisen. Dies wurde dem 30-jährigen Flügelspieler in einem persönlichen Gespräch von Vorständin Sport Kathleen #Krüger und… pic.twitter.com/kNaDA2iRbh
Nach diversen Fehltritten in der vergangenen Saison fiel Dompé in der Vorbereitung mit schlechten Fitnesswerten negativ auf. Dem Vernehmen nach liebäugelt der Franzose mit einem Transfer nach Saudi-Arabien. Der HSV würde keine Steine in den Weg legen.
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