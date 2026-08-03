HSV stellt Dompé frei

Der Hamburger SV plant nicht mehr mit Jean-Luc Dompé. Die Rothosen haben dem 30-Jährigen mitgeteilt, dass er nicht mehr Teil des Kaders ist. Der Flügelstürmer reist somit auch nicht mit ins Trainingslager.

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ℹ️ Jean-Luc #Dompe wird nicht mit der Mannschaft ins Trainingslager nach Herzogenaurach reisen. Dies wurde dem 30-jährigen Flügelspieler in einem persönlichen Gespräch von Vorständin Sport Kathleen #Krüger und… pic.twitter.com/kNaDA2iRbh — Hamburger SV (@HSV) August 3, 2026

Nach diversen Fehltritten in der vergangenen Saison fiel Dompé in der Vorbereitung mit schlechten Fitnesswerten negativ auf. Dem Vernehmen nach liebäugelt der Franzose mit einem Transfer nach Saudi-Arabien. Der HSV würde keine Steine in den Weg legen.