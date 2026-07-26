HSV: Gute Nachrichten bei Vieira

Der FC Arsenal kommt dem Hamburger SV in den Ablöseverhandlungen um Fábio Vieira (26) anscheinend entgegen. Laut der ‚Bild‘ sind die Gunners dazu bereit, den Spielmacher günstiger abzugeben. Trotzdem soll die Forderung noch über der Schmerzgrenze des HSV liegen, die auf knapp unter zehn Millionen Euro festgelegt wurde.

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Vieira würde gerne an die Elbe zurückkehren, dort sammelte er als Leihspieler in der vergangenen Saison 13 Scorerpunkte (sieben Tore, sechs Vorlagen) in 31 Einsätzen. Auf der Insel hat der Portugiese trotz eines bis 2027 datierten Vertrags keine Zukunft, Arsenal will im Verkaufsfall aber das Maximum herausholen.