So plant Bayern-Leihgabe Ibrahimovic

Arijon Ibrahimovic (21) kann sich einen dauerhaften Verbleib beim 1. FC Heidenheim durchaus vorstellen. Wie der Leihspieler des FC Bayern in einem Interview mit der ‚Abendzeitung‘ verrät, möchte er „nicht nochmal verliehen werden. Ich würde schon gerne einen festen Verein haben. Ich fühle mich in Heidenheim extrem wohl.“

Ibrahimovic wurde in den vergangenen Jahren mehrmals vom deutschen Rekordmeister ausgeliehen. Zunächst ging es nach Italien zu Frosinone Calcio und Lazio Rom, im vergangenen Sommer dann nach Heidenheim. Beim FCH kommt der flexible Offensivmann unter Trainer Frank Schmidt regelmäßig zum Einsatz, zuletzt vermehrt als Joker. „Bei den Vereinen zuvor habe ich mich nicht so gut aufgehoben gefühlt“, meint Ibrahimovic trotzdem.